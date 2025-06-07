В Санкт-Петербурге отметили Курбан-байрам больше мусульман, чем в мусульманских регионах. Куда катимся? Только цифры

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ММ

"Кадры со столичных улиц сильно будоражат воображение, особенно если представить, что большая часть всех этих мусульман ― нелегальные мигранты. В комментариях к видео многие верующие отмечают, что из-за засилия приезжих, они предпочли остаться дома."- пора проводить войсковые операции по задержанию этой толпы. Дивизию ВДВ на окружение и тотальная проверка всех! А любое моление ВНЕ религиозного учреждения должно являться несанкционированным митингом. Зарезать барана на улице -статья 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Ибо оскорбляют православных и атеистов! Да, ГосДуре не хватает денег??? Вон они, на улицах задницами кверху! Ситуация ползет к гражданской войне!