Царьград ФОТО: PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK Сегодня мусульмане по всему миру отмечают Курбан-байрам.
В Санкт-Петербурге отметили Курбан-байрам больше мусульман, чем в мусульманских регионах. Куда катимся? Только цифры
Комментарии
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М
ММ
"Кадры со столичных улиц сильно будоражат воображение, особенно если представить, что большая часть всех этих мусульман ― нелегальные мигранты. В комментариях к видео многие верующие отмечают, что из-за засилия приезжих, они предпочли остаться дома."- пора проводить войсковые операции по задержанию этой толпы. Дивизию ВДВ на окружение и тотальная проверка всех! А любое моление ВНЕ религиозного учреждения должно являться несанкционированным митингом. Зарезать барана на улице -статья 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Ибо оскорбляют православных и атеистов! Да, ГосДуре не хватает денег??? Вон они, на улицах задницами кверху! Ситуация ползет к гражданской войне!
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1 час.
Балу -
В кишлак катимся, куда ж ещё...
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51 мин.
Сергей Трофимов
мусульманофашшисты оккупировали Россию и теперь они власть в России и все из за продажности властей российских скоро начнется война с и мусульмано фашисты беспощадны и жестоки они хуже чем укрофашисты
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10 мин.
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