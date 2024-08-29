Озеро Лох-Несс исследовали с помощью голографической камеры: пока только “микромонстры”

Лох-Несс, окутанное тайной шотландское озеро, вновь притягивает к себе внимание ученых. Но на этот раз они не только ищут знаменитую Несси, но и изучают мельчайших обитателей озера с помощью новейших технологий.
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