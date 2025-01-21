Иностранные туристы распробовали Русский Север

На новогодние праздники зарубежные туристы активно путешествовали по Русскому Северу. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, спрос на отдых в Мурманске на период новогодних каникул со стороны иностранцев вырос на рекордные 83%.