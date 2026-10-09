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Аргументы недели

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Аргументы Победы: отстоять любой ценой — как Красная Армия удержала Кавказ в 1942–1943 годах

Аргументы Победы: отстоять любой ценой — как Красная Армия удержала Кавказ в 1942–1943 годах

Битва за Кавказ — важнейшая веха в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 442 дня — с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года — и стала одной из самых масштабных и тяжёлых кампаний Великой Отечественной войны.

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