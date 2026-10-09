Аргументы Победы: отстоять любой ценой — как Красная Армия удержала Кавказ в 1942–1943 годах

Битва за Кавказ — важнейшая веха в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 442 дня — с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года — и стала одной из самых масштабных и тяжёлых кампаний Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему стратегические регионы России должны закрывать вакансии за счет граждан РФ, а не мигрантов
- От ринга до строгого режима: почему осквернение памяти и побег от правосудия не имеют срока давности
- Россия не декорация для беззакония: почему мигранты, монетизирующие унижение наших граждан, должны получать жёсткие наказания от Российской фемиды
Свежие комментарии
- В Москве массажис...
- Паспорт как товар...
- Деноминация казно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым