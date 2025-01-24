В России произошел массовый сбой в работе Telegram

Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в РФ, на данный момент число жалоб на работу мессенджера перевалило за 1,5 тысячи, следует из данных сервиса по анализу сбоев в работе приложений и сайтов Downdetector.
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