Огромный остров может стать частью материка из-за обмеления Каспия. К каким последствиям это может привести для России?Остров Нордовый в Каспийском море может соединиться с материком в ближайшие 20 лет.
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