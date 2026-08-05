В Омске бойцу СВО пришлось доказывать в суде, что он живой

Политика как она есть

Советский районный суд Омска признал живым 29-летнего участника специальной военной операции. Получивший тяжелые травмы ветеран СВО находился в Омске на реабилитации, когда ему пришло уведомление на сайте госуслуг о блокировке его банковских карт и учетной записи.