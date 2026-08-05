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Политика как она есть

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В Омске бойцу СВО пришлось доказывать в суде, что он живой

В Омске бойцу СВО пришлось доказывать в суде, что он живой

Советский районный суд Омска признал живым 29-летнего участника специальной военной операции. Получивший тяжелые травмы ветеран СВО находился в Омске на реабилитации, когда ему пришло уведомление на сайте госуслуг о блокировке его банковских карт и учетной записи.

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