Саудовская Аравия: военные сообщили, что по меньшей мере 11 мирных жителей, в том числе один пакистанец, один йеменец и двое граждан Египта, были ранены в районе Наджрана 6 августа в результате трансграничного обстрела со стороны боевиков-хуситов в Йемене.