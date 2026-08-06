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Контрафронт

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Саудовская Аравия: военные сообщили, что по меньшей мере 11 мирных жителей, в том числе один...

Саудовская Аравия: военные сообщили, что по меньшей мере 11 мирных жителей, в том числе один пакистанец, один йеменец и двое граждан Египта, были ранены в районе Наджрана 6 августа в результате трансграничного обстрела со стороны боевиков-хуситов в Йемене.

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