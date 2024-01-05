Ким Кардашьян решила покончить с Голливудом: “Пришло время”

Американская звезда армянского происхождения объявила о закрытии мобильной игры “Голливуд” имени себяКим Кардашьян, как передаёт BBC, заявила о закрытии собственной мобильной игры Kim Kardashian: Hollywood.
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