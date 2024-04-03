Более полумиллиона человек посетили новый рыбный рынок «Москва — на волне»

В конце ноября 2023 года в столице открылся рыбный рынок «Москва — на волне». Благодаря широкому ассортименту, высокому качеству отечественных товаров и насыщенной программе мероприятий место пользуется популярностью у жителей и гостей столицы.
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