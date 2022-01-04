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Стефанишин заявила, что другие страны вряд ли отправят своих солдат для защиты Украины

Стефанишин заявила, что другие страны вряд ли отправят своих солдат для фВицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин считает, что другие страны вряд ли отправят своих солдат, чтобы воевать с РФ в Украине.

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