Председатель СК России посетил концерт Кубанского казачьего хора ко Дню Победы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил большой сольный концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил большой сольный концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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