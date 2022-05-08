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Председатель СК России посетил концерт Кубанского казачьего хора ко Дню Победы

Председатель СК России посетил концерт Кубанского казачьего хора ко Дню Победы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил большой сольный концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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