3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вступят в спецназ "Ахмат"

Глава Чечни назвал присоединение экс-бойцов ЧВК важным шагом в укреплении обороноспособности РФ и повышении эффективности подразделения В спецназ "Ахмат" вступят 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", включая одного из командиров ЧВК с позывным Ратибор.