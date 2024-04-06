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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вступят в спецназ "Ахмат"

3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" вступят в спецназ "Ахмат"

Глава Чечни назвал присоединение экс-бойцов ЧВК важным шагом в укреплении обороноспособности РФ и повышении эффективности подразделения В спецназ "Ахмат" вступят 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", включая одного из командиров ЧВК с позывным Ратибор.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Радостно на душе, когда объединяются достойные смелые люди.
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