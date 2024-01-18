«Зрение» для слабовидящих: в Москве разработали новую версию ультразвукового прибора для людей с ограниченными возможностями

Свою усовершенствованную разработку ультразвукового «зрения» для слабовидящих представила компания из ОЭЗ «Технополис Москва», которая специализируется на создании устройств в области визуализации 3D-контента .
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