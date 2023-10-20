Обойти всю страну пешком: что увидят посетители выставки "Россия"

Обойти всю Россию можно будет пешком. Причём, оставаясь в Москве. Осталось две недели до открытия выставки, на которой представят все достижения нашей страны, познакомят с традициями и обычаями регионов и покажут уникальные особенности каждого из них.
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