Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать свой визит в США с посещения завода по производству одного из самых необходимых для Киева видов боеприпасов, который находится в Пенсильвании, сообщает агентство Associated Press (AP).
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