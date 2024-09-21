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Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать свой визит в США с посещения завода по производству одного из самых необходимых для Киева видов боеприпасов, который находится в Пенсильвании, сообщает агентство Associated Press (AP).

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Деградировала сша... Уже клоуны по военным заводам шастают.😂😂😂
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17 час.

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