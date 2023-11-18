Людвиг Эрхард – отец «немецкого экономического чуда»

Людвиг Эрхард, который почти никогда не обходился без сигары, считается символической фигурой «немецкого экономического чуда» Никакая экономическая ситуацияне может быть настолько безнадежной,чтобы решительная воля и честный трудвсего народа не могли справиться с ней.