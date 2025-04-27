Как в Англию был транспортирован Египетский обелиск

В свое время Европа и США хорошо так пограбили Египет. Игла Клеопатры — древнеегипетский обелиск (монолит из гранита высотой 18 метров и весом 186 тонн), установленный в центре Лондона на набережной Виктории.
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