В Петербурге 27 сентября ждут дожди и локальные грозы

И температуру до плюс 18 градусов Петербург в пятницу, 27 сентября, будет ощущать влияние юго-восточной периферии североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над южными районами Финляндии.
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