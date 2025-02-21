Кит Келлог передал Андрею Ермаку документы о всех транзакциях в цифровой валюте украинской власти, которые осуществлялись с 2020 года.
Трамп душит наркета - сильно.. (новости, прогностика) - чего ждать?
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Врам Тавризов
Первая часть опуса автора - деньги. Возврат денег в США - прямое присутствие бизнеса США на Укре после мира. И надолго и многоаспектно - включая оружие без атома. Потому как остатки Укры лет на 20 не способны погашать любые долги - по многим причинам - и демография в том числе - все их убеганцы вряд ли вернутся возрождать Укру - никому не надо рвать пупок на работе
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