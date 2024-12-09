Dagbladet: сын кронпринцессы Норвегии проходит лечение от алкоголизма и наркозависимости

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби, которого обвинили в насилии над несколькими женщинами, проходит лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на его адвоката Эйвинда Братлина.
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