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Московский комсомолец в Израиле

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ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию бывших израильских заложников

ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию бывших израильских заложников

Израильские военные подтвердили уничтожение в Хан-Юнисе командира ХАМАС Исмаила Мухаммада Ибрагима Барима, который ранее участвовал в удержании в плену Эйдана Александера, Матана Цангаукера и Авры Менгисту .

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