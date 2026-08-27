ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию бывших израильских заложников

Израильские военные подтвердили уничтожение в Хан-Юнисе командира ХАМАС Исмаила Мухаммада Ибрагима Барима, который ранее участвовал в удержании в плену Эйдана Александера, Матана Цангаукера и Авры Менгисту .
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