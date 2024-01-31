Raiffeisen Bank в России за 2023 год сократил чистую прибыль на 35%

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в России (представлена Райффайзенбанком, страховой и управляющей компаниями) за 2023 год сократила чистую прибыль на 35% по сравнению 2022 годом, до 1,3 млрд евро, следует из отчета RBI.