Александр Хинштейн: Конфискованное оружие необходимо передавать в зону СВО

Законопроект собираются внести в Госдуму Находящееся на хранении в Росгвардии и МВД конфискованное и невостребованное оружие планируют разрешить передавать в военные организации для нужд в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии