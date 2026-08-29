Миронов предложил ввести оплачиваемый выходной родителям 1 сентября

Предоставить всем родителям школьников оплачиваемый выходной в День знаний, чтобы они могли присутствовать на торжественной линейке и провести праздник вместе с детьми, предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, 29 августа сообщает ТАСС.