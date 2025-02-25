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«России придется иметь дело со всем Западом»: Макрон из Вашингтона пригрозил Москве

«России придется иметь дело со всем Западом»: Макрон из Вашингтона пригрозил Москве

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон, во время которого лидер Пятой республики рассчитывал убедить Дональда Трампа отказаться от двусторонних контактов с РФ, очевидно, оказался провален.

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