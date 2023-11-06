Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

МИД России - о заявлении МОК, что российских атлетов отстранили за «нарушение олимпийского перемирия»: «✔️ Комментарий пресс-службы МОК рассматриваем как проявление дискриминации со стороны руководства МОК.
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