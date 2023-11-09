Магнитку отметили в числе лучших работодателей России

ММК вошел в число лучших работодателей России по версии Forbes. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», российский Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей страны.
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