Правительство РФ продлило до 2041 года разрешение на поставки газа с «Ямал СПГ»

Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома».
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