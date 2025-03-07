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Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

Президент США Дональд Трамп держит железной рукой за глотку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

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