Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

Вооруженные силы России создали «подземный город» на херсонском направлении для военнослужащих группировки войск «Днепр», который поможет обезопасить личный состав от осколков и снарядов, передает РИА Новости.
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