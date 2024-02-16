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Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

Вооруженные силы России создали «подземный город» на херсонском направлении для военнослужащих группировки войск «Днепр», который поможет обезопасить личный состав от осколков и снарядов, передает РИА Новости.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Херсон брать не будем?....
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