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«Капустный бильярд» и фермерский шик: в Ступине прошел овощной фестиваль

«Капустный бильярд» и фермерский шик: в Ступине прошел овощной фестиваль

СТУПИНО, 13 сентября, ФедералПресс. Фестиваль «Ступинская застолица, или Овощной разгуляй» прошел в субботу, 12 сентября, в парке имени Николая Островского.

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