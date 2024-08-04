Против России готовят новую войну. Жители Узбекистана русским - "вы попросту не обращаете внимания"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Балу -
Это ещё лет 5-7 назад было заметно... Только наши власти дальше собственного кошелька ни хрена не видят, а на проблемы народа им наплевать... Если только никаких выборов не предвидится...  Пока их самих мигранты не начнут кошмарить - как Матвеева - они и не пошевелятся в сторону народа...
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2 час.
виктор климахин
Она  уже  давно   идет    с  приходом   Ельцина   чуркистан   начал    засылать   своих  черножопых   мигрантов   как   войнов   ислама    против    Россиян   и   России    ИХ   НАДО  БЫЛО   СРАЗУ  С   ЧУРКИСТАНА  ЧЕРНОЖОПЫХ   МИГРАНТОВ   ЧУРОК  УБИВАТЬ   КАК   ШАКАЛОВ    БЕШЕННЫХ  ПСОВ  ГИЕН    ДО   ПОСЛЕДНЕГО
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1 час.
Татьянка Яцук
Еще лет надцать назад один узбек в поезде говорил попутчику(с о слов попутчика:&quot; Ты не смотри, что мы сейчас с тобой чай пьём, и я тебе улыбаюсь, только получим сигнал, и нас ничто не остановит- ни стальные двери- ничего! Войдем в каждый дом, каждую квартиру, и.....догадайся сам, что будет...&quot;...... Так в то время их ещё не было в России столько, сколько сейчас- уже критическая масса чужеродных, недружественных сил.... не знаю, о чём думают начальники...
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