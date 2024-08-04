Против России готовят новую войну. Жители Узбекистана русским - "вы попросту не обращаете внимания"

Это ещё лет 5-7 назад было заметно... Только наши власти дальше собственного кошелька ни хрена не видят, а на проблемы народа им наплевать... Если только никаких выборов не предвидится... Пока их самих мигранты не начнут кошмарить - как Матвеева - они и не пошевелятся в сторону народа...

Она уже давно идет с приходом Ельцина чуркистан начал засылать своих черножопых мигрантов как войнов ислама против Россиян и России ИХ НАДО БЫЛО СРАЗУ С ЧУРКИСТАНА ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК УБИВАТЬ КАК ШАКАЛОВ БЕШЕННЫХ ПСОВ ГИЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО

Татьянка Яцук

Еще лет надцать назад один узбек в поезде говорил попутчику(с о слов попутчика:" Ты не смотри, что мы сейчас с тобой чай пьём, и я тебе улыбаюсь, только получим сигнал, и нас ничто не остановит- ни стальные двери- ничего! Войдем в каждый дом, каждую квартиру, и.....догадайся сам, что будет..."...... Так в то время их ещё не было в России столько, сколько сейчас- уже критическая масса чужеродных, недружественных сил.... не знаю, о чём думают начальники...