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Предупрежден — значит защищен: «Ростелеком» рассказал астраханским ИТ-специалистам о кибербезопасности

Предупрежден — значит защищен: «Ростелеком» рассказал астраханским ИТ-специалистам о кибербезопасности

«Ростелеком» в качестве партнера поддержал региональную конференцию в сфере информационных технологий «Дельта ИТ», организатором которой выступило министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

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