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ФедералПресс

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Явка на выборах в Госдуму в Татарстане достигла 50,3 %

Явка на выборах в Госдуму в Татарстане достигла 50,3 %

КАЗАНЬ, 19 сентября, ФедералПресс. Явка избирателей на выборах в Государственную думу в Татарстане по состоянию на 15:00 второго дня голосования составила 50,3 %.

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