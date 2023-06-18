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Пресс-атташе Федерации футбола Армении назвал слухами сообщения о встрече с Захаряном

Пресс-атташе Федерации футбола Армении назвал слухами сообщения о встрече с Захаряном

Пресс-атташе Федерации футбола Армении (ФФА) Айк Карапетян отреагировал на сообщения о предстоящей встрече полузащитника московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсена Захаряна с представителями организации, сообщает "Спорт-Экспресс".

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