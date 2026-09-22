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В центре Казани из-под земли выкопали немецкий танк «Пантера» времён ВОВ

В центре Казани из-под земли выкопали немецкий танк «Пантера» времён ВОВ

Во внутреннем дворе одного из корпусов КНИТУ-КХТИ (Казанский национальный исследовательский технологический университет, который также неофициально называют Казанский химико-технологический институт) из четырёхметрового котлована подняли немецкий танк «Пантера» времён Великой Отечественной войны.

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