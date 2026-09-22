В центре Казани из-под земли выкопали немецкий танк «Пантера» времён ВОВ

Во внутреннем дворе одного из корпусов КНИТУ-КХТИ (Казанский национальный исследовательский технологический университет, который также неофициально называют Казанский химико-технологический институт) из четырёхметрового котлована подняли немецкий танк «Пантера» времён Великой Отечественной войны.