В Краснодар не приехали семь травмированных игроков «Динамо», включая Бителло

В «Краснодар» на матч 30-го тура чемпионата России не приехали семь травмированных игроков «Динамо». Как сообщает «РБ Спорт», на игру не приехали Константин Тюкавин, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Луис Чавес и Артур Гомес.
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