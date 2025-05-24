В Краснодар не приехали семь травмированных игроков «Динамо», включая Бителло

В «Краснодар» на матч 30-го тура чемпионата России не приехали семь травмированных игроков «Динамо». Как сообщает «РБ Спорт», на игру не приехали Константин Тюкавин, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Луис Чавес и Артур Гомес.