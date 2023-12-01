Армия Израиля готовится к наземным маневрам на юге сектора Газа

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Израильская армия еще не начала масштабные наземные маневры в секторе Газа, заявил в пятницу, 1 декабря, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
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