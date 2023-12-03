Винтовка ОСВ-96 получила новые пули для пробития бронетранспортеров НАТО

Специалист ЦКИБ СОО, филиала Тульского КБП "Высокоточных комплексов" Ростеха, Алексей Матвеев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" рассказал, что для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 создали новые бронебойные моноэлементные пули, способные поражать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней.
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