Рассказ тренера из Северного о её воспитаннике вошёл в сборник о героях СВО

Презентация третьего издания конкурсного сборника «Героями не рождаются. Zа Родину!», в который вошло около 200 рассказов об участниках спецоперации, состоялась в Музее Победы на Поклонной горе при поддержке информационного центра Правительства Москвы.
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