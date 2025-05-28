Кто хотел отравить хищников в зоопарке? Что подмешал в таблетках - ответ шокирует

Накануне неизвестный мужчина бросил таблетки в вольеры с рысями и леопардом. К счастью, животные не успели проглотить опасные вещества — сотрудники зоопарка своевременно заметили посторонние предметы и убрали их.
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