ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

476 подписчиков

Кто хотел отравить хищников в зоопарке? Что подмешал в таблетках - ответ шокирует

Кто хотел отравить хищников в зоопарке? Что подмешал в таблетках - ответ шокирует

Накануне неизвестный мужчина бросил таблетки в вольеры с рысями и леопардом. К счастью, животные не успели проглотить опасные вещества — сотрудники зоопарка своевременно заметили посторонние предметы и убрали их.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх