Месси стал самым возрастным полевым игроком в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Англии установил рекорд как самый возрастной полевой футболист, сыгравший в 1/2 финала ЧМ, сообщает Squawka.
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