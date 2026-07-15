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Газета.ру

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Месси стал самым возрастным полевым игроком в полуфинале ЧМ

Месси стал самым возрастным полевым игроком в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Англии установил рекорд как самый возрастной полевой футболист, сыгравший в 1/2 финала ЧМ, сообщает Squawka.

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