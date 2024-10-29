Поддерживающий майдан и украинские вооруженные силы доктор-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин перенес коронавирус в тяжелой форме и сейчас испытывает его последствия.
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