Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как Эрнст организовал на Первом канале кормушку для бездарных родственников и есть ли надежда на его увольнение

Как Эрнст организовал на Первом канале кормушку для бездарных родственников и есть ли надежда на его увольнение

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Эрнст опустил «Первый канал» ниже плинтуса, но многомиллиардную премию получил Деятельность Эрнста на посту гендиректора «Первого канала» привела к тому, что некогда действительно, первый среди всех телеканалов растерял все свои позиции и медленно превращается в провинциальную студию.

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