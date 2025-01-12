Как Эрнст организовал на Первом канале кормушку для бездарных родственников и есть ли надежда на его увольнение

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Эрнст опустил «Первый канал» ниже плинтуса, но многомиллиардную премию получил Деятельность Эрнста на посту гендиректора «Первого канала» привела к тому, что некогда действительно, первый среди всех телеканалов растерял все свои позиции и медленно превращается в провинциальную студию.