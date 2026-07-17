Мирный атом как инструмент энергетической диверсификации монархий Залива

Пока внимание международного сообщества было сосредоточено на «иранской угрозе», еще в 2006 г. страны ССАГПЗ выступили с инициативой разработки коллективной ядерной программы как инструмента диверсификации экономики и снижения структурной зависимости от топливных ресурсов.
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