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Прием оральных контрацептивов вызвал облысение у части женщин

Прием оральных контрацептивов вызвал облысение у части женщин

Ученые из Великобритании и Индонезиисделали важное открытие, которое может помочьмногим женщинам. Исследователиобнаружили, что прием оральных контрацептивовможетпривести к облысению у женщин,имеющих мутации в определенных генах.

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