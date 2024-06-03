Терапевт Кондрахин: диагноз ВСД ставят, когда симптомы проявляются без болезни

Вегетососудистая дистония (ВСД) – это несуществующая болезнь. Такой диагноз ставился преимущественно в прошлом, если у пациента наблюдался комплекс симптомов, а какое-либо настоящее заболевание в ходе обследования не выявлялось.
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