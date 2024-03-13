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Как богатый мэр Ростова Логвиненко советует людям жить на кредиты

Как богатый мэр Ростова Логвиненко советует людям жить на кредиты

Как богатый мэр Ростова Логвиненко советует людям жить на кредиты Елена ГалицкаяСити-менеджер Ростова-на-Дону, Алексей Логвиненко, оказался в центре скандала после обрушения подъезда дома, который был признан аварийным ещё в 2020 году.

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