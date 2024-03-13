Как богатый мэр Ростова Логвиненко советует людям жить на кредиты Елена ГалицкаяСити-менеджер Ростова-на-Дону, Алексей Логвиненко, оказался в центре скандала после обрушения подъезда дома, который был признан аварийным ещё в 2020 году.