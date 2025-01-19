В России с 1 февраля изменятся суммы для владельцев квартир с центральным отоплением: причина Ирэн ОрлонскаяВ 2014 году регионы России получили возможность внедрить единые стандарты для потребления коммунальных услуг.
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